Степанакерт, 22 сентября, 2018, 20:10 — ИА Регнум. В Нагорном Карабахе выстрелом со стороны ВС Азербайджана убит военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны НКР.

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Согласно информации ведомства, 22 сентября около 16:00 (15:00 мск) в одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в восточном направлении, смертельное огнестрельное ранение от огня противника получил военнослужащий Армии обороны Арцах Овсепян 1998 года рождения.

Для выяснения обстоятельств инцидента ведется следствие.

«Министерство обороны Нагорного Карабаха разделяет тяжелую горечь утраты и выражает свою поддержку членам семьи погибшего военнослужащего, его родственникам и сослуживцам», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВС Азербайджана днем 19 сентября нарушили режим перемирия, в следствии чего убит армянский военнослужащий.

За последние десять дней ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась после того, как ВС Азербайджана стали систематически обстреливать армянские приграничные населенные пункты.

На митинге 16 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что за последние три дня ВС Армении вынуждены были уничтожить трёх азербайджанских солдат.