Ярославская область, 22 сентября, 2018, 19:52 — ИА Регнум. 22 сентября в Угличе Ярославской области Мерседес Е-200 на большой скорости врезался в стену Музея городского быта на центральной площади города — Успенской. Об этом сообщает «Угличская газета».

Иван Бизин, Угличская газета ДТП в Угличе

После аварии автомобиль загорелся. Его потушили подоспевшие пожарные. 3 человека пострадали — все они жители Москвы. Водитель получил тяжелые травмы, за его жизнь борются врачи центральной районной больницы. Туда же были доставлены жена и дочь водителя, они получили травмы различной степени тяжести. Это женщина 1974 года рождения и и девочка 2006 года рождения.

Автомобиль пробил стену музея, повредив витрины с экспонатами. В деревянном здании в этот момент шла экскурсия. Никто из туристов не пострадал, но они были сильно напуганы.

По словам очевидцев, в момент столкновения автомобиль двигался со скоростью более 100 километров в час. Как пишет «Угличская газета», вероятнее всего у водителя случился приступ, он потерял сознание, продолжая выжимать педаль газа.

Здание музея принадлежит администрации и является объектом культурного наследия. Музей городского быта — один из наиболее популярных туристических объектов Углича. Власти района намерны в ближайшее время начать ремонт музея.