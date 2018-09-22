Лондон, 22 сентября, 2018, 19:03 — ИА Регнум. 22 сентября на стадионе «Олд Траффрод» в рамках 6-го тура регулярного сезона Английской Футбольной Премьер-лиги 2018/19 был разыгран матч между командами «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон». Противостояние завершилось паритетом сторон — 1:1.

PeeJay2K3 Стадион «Олд Траффрод»

На 18-й минуте бразильский новичок «манкунианцев» Фред открыл счет мощным ударом из-за пределов штрафной площади — 1:0. В дебюте второй половины Жоао Моутиньо вновь сделал счет равным — 1:1. Голевую передачу на свой счет записал Рауль Хименес.

Статистика матча («МЮ"/"Вулверхэмптон»)

Удары 16/11

Удары в створ ворот 5/8

Процент владения 64%/36%

Поданные угловые 5/4

Нарушения правил 5/17

Набрав 10 очков «Манчестер Юнайтед» временно поднялся на 5-ю позицию. «Вулверхэмптон» с 9-ю баллами укрепился на 10-й строчке.

Стартовые составы на матч:

«МЮ»: Де Хеа, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Валенсия, Погба, Фред, Феллайни, Санчес, Лукаку, Лингард.

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Беннетт, Боли, Коуди, Доэрти, Невеш, Кошта, Жота, Кастро, Моутиньо, Хименес.

Главный арбитр матча: Кевин Френд.

Желтые каточки: Шоу — 40, Невеш — 61.

Голы: Фред 18 — 1:0, Моутиньо 53 — 1:1.