Лондон, 22 сентября, 2018, 18:55 — ИА Регнум. 22 сентября на стадионе «Кардифф Сити» в рамках 6-го тура регулярного сезона Английской Футбольной Премьер-лиги 2018/19 был разыгран матч между командами «Кардифф» и «Манчестер Сити». Противостояние завершилось крупной победой «горожан» со счетом 5:0.

joncandy Стадион «Кардифф Сити»

На 32-й минуте скоростной форвард национальной сборной Аргентины Серхио Агуэро открыл счет, замкнув передачу Бернардо Сильвы — 0:1. Через 3 минуты Бернардо Сильва стал автором гола — 0:2. Голевую передачу на этот раз отдал Лерой Саене. Под занавес первой половины Илкай Гюндоган довел счет до разгромного — 0:3. На экваторе второго тайма новичок «горожан» Рияд Марез забил четвертый мяч своей команды — 0:4. Через 22 минуты Марез оформил дубль — 0:5.

Статистика матча («Кардифф"/"МС»)

Удары 1/19

Удары в створ ворот 1/10

Процент владения 24%/76%

Поданные угловые 1/9

Нарушения правил 6/5

Набрав 16 очков «Манчестер Сити» поднялся на 2-ю позицию. «Кардифф» с 2-мя баллами остался на предпоследней строчке в «зоне вылета».

Стартовые составы на матч:

«Кардифф»: Этеридж, Пелтьер, Моррисон, Манга, Каннингем, Артер, Ралс, Рид, Камараса, Хойлетт, Уорд.

«МС»: Мораеш, Уокер, Ляпорт, Делф, Отаменди, Гюндоган, Сильва, Фернандиньо, Стерлинг, Сане, Агуэро.

Главный арбитр матча: Майкл Оливер.

Желтые каточки: Ралс — 45, Фернандиньо — 61.

Голы: Агуэро 32 — 0:1, Сильва 35 — 0:2, Гюндоган 44 — 0:3, Марез 67 — 0:4, Марез 89 — 0:5.