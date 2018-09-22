Тула, 22 сентября, 2018, 18:34 — ИА Регнум. 22 сентября на стадионе «Арсенал» в рамках 8-го тура Российской Премьер-лиги 2018/19 по футболу был разыгран матч между командами «Арсенал» и «Рубин». Матч завершился боевой ничьей 2:2.

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Единственный мяч на 12-й минуте матча забил ганский новичок «пушкарей» Кадри Мохаммед — 1:0. Голевую передачу на свой счет записал Игорь Горбатенко. На экваторе второй половины арендованный из «Спартака» Зелимхан Бакаев удвоил преимущество хозяев — 2:0. В следующей же атаке Игорь Коновалов сократил отставание до минимума после передачи Сердара Азмуна — 2:1. В компенсированное время Филип Уремович спас свою команду от поражения — 2:2.

Статистика матча («Арсенал"/"Рубин»)

Удары 12/6

Удары в створ ворот 7/3

Процент владения 47%/53%

Поданные угловые 4/4

Нарушения правил 5/15

Набрав 11 очков «Рубин» обошел «Динамо» и поднялся на 6-ю строчку. «Арсенал» (Тула) с 9-ю баллами идет 4-мя позициями ниже.

Стартовые составы на матч:

«Арсенал»: Нигматуллин, Моххамед, Григалава, Хагуш, Денисов, Берхамов, Мирзов, Горбатенко, Альварес, Ожегович, Бакаев.

«Рубин»: Коновалов, Байрамян, Навас, Гранат, Сорокин, Устинов, Чико, Подберезкин, Коновалов, Азмун, Полоз.

Главный арбитр матча: Николай Волошин.

Желтые каточки: Подберезкин — 12, Берхамов — 24, Могилевец — 69, Бухаров — 83, Лисовой — 85, Уремович — 90+5.

Не забитые пенальти: Байрамян — 79.

Голы: Мохаммед 12 — 1:0, Бакаев 76 — 2:0, Коновалов 77 — 2:1, Уремович 90+4 — 2:2.