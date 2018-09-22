Берлин, 22 сентября, 2018, 18:30 — ИА Регнум. 22 сентября на стадионе «ВВК Арена» в рамках 4-го тура немецкой Бундеслиги 2018/19 был разыгран матч между командами «Аугсбург» и «Вердер». Матч завершился победой гостей со счетом 2:3.

Jeroen Komen Стадион «ВВК Арена»

Первый мяч на 34-й минуте забил немецкий оттянутый форвард Макс Крузе — 0:1. Через 2 минуты Максимиллиан Эггештайн удвоил преимущество гостей, замкнув передачу Клаудио Писарро — 0:2. В конце первой половины атакующий полузащитник Южной Кореи Ку Джачхоль сократил отставание до минимума — 1:2. В дебюте второго тайма Филипп Макс вновь сделал счет равным — 2:2. На 75-й минуте Дэви Классен свел все старания «Аугсбурга» к нулю, выведя гостей вперед точным ударом с близкого расстояния — 2:3.

Статистика матча («Аугсбург» / «Вердер»)

Удары 20/12

Удары в створ ворот 6/7

Процент владения 49%/51%

Поданные угловые 7/4

Нарушения правил 10/12

Набрав 8 очков и продлив свою беспроигрышную серию, «Вердер» поднялся на 4-ю позицию. «Аугсбург» с 4-мя очками опустился на 11-е место.

Стартовые составы на матч:

«Аугсбург»: Гифер, Гауэлеу, Хедира, Хентереггер, Байер, Джачхоль, Макс, Фрамбергер, Грегоритш, Рихтер, Хан.

«Вердер»: Павленка, Аугустинссон, Велькович, Мойсандер, Селасси, Классен, Эггештайн, Баргфреде, Писсаро, Кайнц, Крузе.

Главный арбитр матча: Феликс Цваер.

Желтые каточки: Байер — 5, Хан — 39, Харник — 90+2, Павленка — 90+2.

Голы: Крузе 34 — 0:1, Эггештайн 36 — 0:2, Ку Джачхоль 45 — 1:2, Макс 47 — 2:2, Классен 75 — 2:3.