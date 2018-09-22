Берлин, 22 сентября, 2018, 18:26 — ИА Регнум. 22 сентября на «Олимпийском стадионе» в рамках 4-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2018/19 был разыгран матч между командами «Герта» и «Боруссия Менхенгладбах». Противостояние завершилось волевой победой хозяев со счетом 4:2.

Arad Mojtahedi Олимпийский стадион

Первый мяч на 29-й минуте забил вингер национальной сборной Бельгии Троган Азар, точным ударом реализовав пенальти — 0:1. В следующей же атаке берлинский коллектив сумел сравнять счет благодаря забитому мячу Ведада Ибишевича — 1:1. Через 3 минуты Валентин Лацаро вывел хозяев вперед, замкнув навес Дилросуна — 2:1. На 63-й минуте Ибишевич оформил дубль — 3:1. Через 4 минуты Алессане Плеа сократил отставание в счете до минимума, замкнув навес Патрика Херманна с фланга — 3:2. На 73-й минуте плеймейкер сборной Словакии Ондржей Дуда похоронил надежды гостей зацепиться за очки в этом матче — 4:2.

Статистика матча («Герта"/"Боруссия»)

Удары 13/13

Удары в створ ворот 6/3

Процент владения 50%/50%

Поданные угловые 7/4

Нарушения правил 8/13

Набрав 10 очков «Герта» продолжила лидировать в таблице дивизиона. «Боруссия» с 7-ю очками опустилась на 7-е место.

Стартовые составы на матч:

«Герта»: Ярстейн, Штарк, Лацаро, Платтенхардт, Лустенбергер, Дуда, Калу, Груич, Дилросун, Майер, Ибишевич.

«Боруссия»: Цоммер, Янчке, Вендт, Гинтер, Эльведи, Штробль, Хофманн, Закария, Азар, Плеа, Джонсон.

Главный арбитр матча: Маркус Шмидт.

Желтые каточки: Дуда — 18, Штарк — 28, Закария — 56, Херрманн — 69.

Голы: Азар (пен) 29 — 0:1, Ибишевич 31 — 1:1, Лацаро 34 — 2:1, Ибишевич 63 — 3:1, Плеа 67 — 3:2, Дуда 73 — 4:2.