Санкт-Петербург, 22 сентября, 2018, 19:09 — ИА Регнум. С лекцией перед студентами факультета подготовки специалистов юридического института академии, магистрантами, слушателями института повышения квалификации и кадетами Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета выступил глава СК РФ Александр Бастрыкин. Лекция состоялась в рамках рабочей поездки главы СК РФ в Санкт-Петербург, сообщает 22 сентября пресс-служба СК России.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

В лекции Бастрыкин обозначил основные перспективные направления работы СК, начиная с 2011 года, когда ведомство обрело самостоятельность. Так, за последние семь лет, в суд было направлено более 720 тысяч уголовных дел, из них 69 тысяч — коррупционные преступления, 8 тысяч — дела в отношении лиц с особым правовым статусом, возмещение причинённого преступлением материального ущерба — на сумму более 250 миллиардов рублей, из них за последние два года — 65 миллиардов рублей.

Кроме того, Бастрыкин обозначил направления работы СК на ближайшее время. Это раскрытие преступлений прошлых лет, создание криминалистического центра, активное взаимодействие с гражданскими общественными институтами, заключение соглашений с различными организациями, волонтерскими движениями, министерствами и ведомствами.

Большую часть времени Бастрыкин уделил теме брьбы с терроризмом и экстремизмом, борьбе с невыплатой зарплат и деятельности следствия в Сирийской Арабской республике.

Также Бастрыкин прочитал лекцию на тему: «История уголовного розыска и основы оперативно-розыскной деятельности».

Ранее Бастрыкин провёл совещание с руководством ГСУ по Санкт-Петербургу. В ходе совещания глава СК РФ заслушал доклады о ведении уголовных дел, находящихся на контроле в СК и дал ряд указаний по активизации расследования