Калуга, 22 сентября, 2018, 17:55 — ИА Регнум. В Калужской области прививки против гриппа сделали порядка 51,5 тысячи человек, что немного более 5% населения региона. Между тем, прививки от гриппа должны быть сделаны, как минимум 45% населения региона. В группах риска охват вакцинацией от гриппа должен быть еще выше — 75%, сообщает 22 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление главного санитарного врача области Светланы Рожковой.

Прививка

Впрочем, в настоящее время заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в регионе соответствует сезонным значениям. Однако, в Калуге эпидемический порог превышен у дошколят (на 1,4%) и у школьников (на 9,2%).

Главный санитарный врач области рекомендует региональному Минздраву проверить готовность больниц к началу эпидемии гриппа и ОРВИ, а при необходимости — внести на рассмотрение областного правительства предложения по корректировке плана вакцинации.

Кстати, в регион уже завезено достаточное количество вакцины против гриппа, которые пока ещё в Калужской области официально не зарегистрированы.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, порядка 82 случаев свиного и гонконгского гриппа были лабораторно подтверждены с начала эпидемического сезона в Калужской области. Вирус гриппа А (Н1N1-swine) был выявлен у 55 жителей области, гриппа А (Н3N2) — у 28 человек. Помимо этого зарегистрированы десять случаев гриппа А и четыре — гриппа В. В структуре циркулирующих на территории региона штаммов вирусов гриппа пандемический вариант составляет 60%, а на долю сезонного гриппа приходится 30%.

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