Москва, 22 сентября, 2018, 17:37 — ИА Регнум. Госкорпорация «Росатом» готовится к оформлению первого энергоблока Белорусской АЭС в промышленную эксплуатацию до конца 2019 года. Об этом, как передают РИА «Новости», сообщил сегодня, 22 сентября, глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Homoatrox БелАЭС

«У нас на сегодняшний день … старший брат белорусской станции — первый блок второй Ленинградской АЭС — прошел промышленные испытания, работает на полную мощность. Идет оформление его до конца года уже в промышленную эксплуатацию. Соответственно, с учетом полученного опыта мы здесь (в Белоруссии — ред.) готовимся к такой же процедуре на будущий год, исходим из того, что это должно произойти до конца следующего года», — сказал Лихачев в Минске на встрече с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом.

Он также отметил, что в ходе строительства БелАЭС устанавливается целый ряд «мировых рекордов — с точки зрения сроков, с точки зрения качества, с точки зрения вовлеченности белорусских подрядчиков в эту работу».

«Станция является флагманским проектом, номер один с точки зрения уделяемого внимания руководством госкорпорации, руководством страны этому объекту», — сказал Лихачев.

Глава «Росатома» поблагодарил белорусскую сторону за взаимодействие на всех уровнях — станционной площадки, министерства энергетики, министерства архитектуры и строительства, МЧС. Лихачев выразил надежду, что обновленная команда кабмина Белоруссии «эту преемственность сохранит».

Румас отметил, что БелАЭС — очень значимый и крупнейший для белорусской стороны проект, в том числе с точки зрения инвестиций. «Он находится на непосредственном контроле главы государства (Александра Лукашенко — ред.)», — заявил премьер республики.

Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области. Генподрядчиком является «Атомстройэкспорт» (входит в «Росатом»). АЭС будет состоять из двух энергоблоков. Для строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения «три плюс» с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым «постфукусимским», нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на 2019 год, второго — на 2020 год.

Также старший вице-президент по сооружению БелАЭС подчеркнул, что в целом, работы на первом и втором энергоблоке идут в графике.

«На данный момент на первом энергоблоке Белорусской АЭС завершаются операции по проливу активных систем безопасности на открытый реактор, — отметил старший вице-президент по сооружению Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» Сергей Олонцев, — завершен пролив на третий канал безопасности, в ближайшее время специалисты приступят к проливу на четвертый канал безопасности. До 15 октября данные работы будут завершены».

Сергей Олонцев отметил, что после этого на первом энергоблоке начнутся работы по сборке реактора и внутрикорпусных устройств. В конце сентября специалисты осуществят подачу напряжения на собственные нужды на комплектное распределительной устройство КРУЭ 330.

Подача напряжения на собственные нужды по постоянной схеме — одно из важных ключевых событий в строительстве станции, так как позволяет перейти к полномасштабным пусконаладочным работам. Это обязательное условие для начала холодно-горячей обкатки.

Также старший вице-президент по сооружению БелАЭС подчеркнул, что в целом, работы на первом и втором энергоблоке идут в графике.