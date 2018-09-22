Калуга, 22 сентября, 2018, 17:22 — ИА Регнум. В полицию Калуги с заявлением о краже пакета с вещами из ячейки камеры хранения обратился администратор одного из сетевых магазинов.

Камера хранения

Как сообщили 22 сентября корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, в ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения, сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемой. Ею оказалась 85-летняя жительница областного центра.

Согласно материалам уголовного дела, пожилая женщина, находясь в магазине, обратила внимание на покупательницу, которая оставила в камере хранения объемный пакет с вещами. Убедившись, что за её действиями никто не наблюдает, 85-летняя пенсионерка путем подбора ключа открыла ячейку камеры хранения и забрала пакет.

Чужие вещи старушка переложила в свою хозяйственную сумку, которую хранила в соседней ячейке. После посещения торгового зала старушка беспрепятственно забрала из камеры хранения сумку и покинула магазин.

Со слов подозреваемой пенсионерки, ранее, она при посещении торгового центра, намеренно забирала ключи от ячеек камер хранения, в результате могла открыть любую ячейку.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

На период расследования подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские изъяли у бабушки похищенное.