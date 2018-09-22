Абакан, 22 сентября, 2018, 17:07 — ИА Регнум. В Абакане полиция сегодня, 22 сентября, получила анонимное сообщение о том, что в офисе регионального отделения партии кандидата на пост главы Хакасии обнаружен подозрительный сверток, в котором могут быть наркотики. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском МВД, на место выехала следственно-оперативная группа.

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Помещение проверил кинолог с собакой. Были проведены все необходимые оперативные действия. Однако наркотиков и подозрительных свёртков в офисе не нашли. Информация от анонимного источника не подтвердилась. Полиция проводит проверку по факту сообщения о подозрительном предмете в офисе политической партии.

Добавим, сибирские СМИ 22 сентября сообщили о том, что наркотики искали в штабе кандидата в главы Хакасии от КПРФ Валентина Коновалова.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии 23 сентября должен был состояться второй тур выборов главы республики, так как в первом туре ни действующий глава, единоросс Виктор Зимин (32,42%), ни его основной соперник, кандидат от КПРФ Валентин Коновалов (44,81%) не получили 50 процентов плюс один голос. 21 сентября стало известно, что Зимин решил сняться с выборов.

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Второй тур был назначен на 7 октября. В нём примут участие Валентин Коновалов и кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, занявший в первом туре третье место (11,23%).