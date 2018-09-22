Москва, 22 сентября, 2018, 16:07 — ИА Регнум. В Грозном и Махачкале отменили концерты известного российского исполнителя Стаса Михайлова. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщил журналистам директор певца Табриз Шахиди.

Ivanaivanova Стас Михайлов

Концерт Михайлова в Грозном должен был состояться 23 сентября, в Махачкале — 28 сентября. Шахиди пояснил, что причиной отмены концертов стало неисполнение организаторами своих обязательств. Каких именно — он не уточнил.

При этом директор Михайлова заверил, что концерты певца в Чечне и Дагестане все же состоятся, хотя и неизвестно когда.

«Мы обязательно приедем и выступим для наших зрителей в Дагестане и Чечне», — сказал Шахиди.

Он также принес извинения тем, кто уже приобрел билеты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свои выступления в Махачкале отменили хип-хоп-исполнитель Алексей Узенюк, более известный как Элджей, и певец Егор Крид. В частности, Криду пригрозили расправой и изнасилованием, если он не откажется от концерта в Махачкале.