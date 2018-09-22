Москва, 22 сентября, 2018, 16:12 — ИА Регнум. Начало серийного производства бытовой электроники с использованием технологии интернета вещей запланировано на 2020 год, сообщает пресс-служба Ростеха.

Pozis.ru Холодильник

ПО «Завод имени Серго» (ПОЗиС), входящее в концерн «Техмаш», разработало прототип первого российского холодильника, использующего технологию интернета вещей.

«Умный» холодильник сможет контролировать сроки годности продуктов и делать заказы в интернет-магазинах. Сообщается, что испытания модели начнутся через несколько месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа Фонд развития промышленности одобрил предоставление займа заводу «ПОЗиС» по программе «Конверсия», направленной на стимулирование выпуска гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Займ будет направлен на увеличение выпуска бытовой и медицинской холодильной техники.