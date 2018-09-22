Великий Новгород, 22 сентября, 2018, 14:59 — ИА Регнум. В Великом Новгороде 21 сентября состоялась церемония открытия Всероссийского фестиваля исторических фильмов «Вече». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, по красной дорожке у киноцентра «Россия» прошли звёзды российского кинематографа — президент кинофестиваля, народная артистка России Светлана Дружинина, кинооператор Анатолий Мукасей, Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Федор Добронравов и другие актёры.

Цитата из к/ф «Человек с киноаппаратом». реж Дзига Вертов. 1929. СССР Оператор

В конкурсную программу кинофестиваля вошли девять картин. Оценивать их будет профессиональное жюри, которое возглавил кинорежиссёр Владимир Хотиненко. В составе жюри — Светлана Дружинина, киновед и кинокритик Татьяна Яковлева, заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей.

В рамках фестиваля сегодня, 22 сентября, откроется документальная программа, в которую вошли девять работ. Также в программе — викторина для любителей кино, перфоманс-читка, круглый стол «Стереокино в современном кинофильме как средство художественной выразительности», творческий вечер, посвященный 80-летию кинооператора Анатолия Мукасея.

В малом зале киноцентра «Россия» будут показывать специальную программу к 100-летию ВГИКа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фестиваль продлится до 25 сентября. Церемония закрытия пройдёт в Новгородской областной филармонии имени А.С.Аренского. Призы вручат лучшему фильму, сценарию, оператору, актёру и режиссёру. Также будут призы губернатора Новгородской области, президента фестиваля и приз зрительских симпатий.

Напомним, фестиваль исторических фильмов «Вече» проводится с 2003 года.