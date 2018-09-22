Мадрид, 22 сентября, 2018, 15:06 — ИА Регнум. Полузащитник испанского футбольного клуба «Реал» Лука Модрич приговорен к восьми месяцам лишения свободы условно за неуплату налогов, сообщает 22 сентября Mundo Deportivo.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лука Модрич покидает поле

По информации издания, Модрич пошел на сделку по обвинению фискальных органов Испании против него и признал два пункта обвинения о налоговых махинациях. Также футболист согласился на 8-месячный условный срок в качестве сделки о принятии своей вины, который ему предоставят возможность заменить денежным штрафом в 60 тысяч евро.

Отметим, ранее против хорватского футболиста было выдвинуто обвинение в неуплате налогов с помощью компании из Люксембурга, которой руководила жена футболиста, на общую сумму 870 728 евро. С учетом штрафа в 320 тысяч евро, общая сумма, которую должен будет выплатить Модрич, составит 1,2 млн евро.