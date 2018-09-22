Актау, Казахстан, 22 сентября, 2018, 15:09 — ИА Регнум. В Казахстане завершилось расследование уголовного дела об убийстве участника сборной Актау по КВН Данияра Алимбаева, сообщает 22 сентября издание «Лада» со ссылкой на близких убитого.

На рассмотрении в суде

Материалы дела были переданы в суд 14 октября. По уголовному делу проходят три человека — один подозревается в убийстве, двое — в соучастии. Все трое подозреваемых были задержаны сразу после убийства.

Напомним, в ночь на 21 июня Данияра Алимбаева ударили ножом в ногу. От полученного ранения он скончался в больнице. У 32-летнего Алимбаева остались жена и четверо детей.