Королёв, Московская область, 22 сентября, 2018, 14:28 — ИА Регнум. Строительство второго стартового комплекса на космодроме «Восточный» начнется в октябре, заявил глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин 22 сентября на конференции в РКК «Энергия».

Vostokdrom.ru Строительство космодрома «Восточный»

Глава Роскосмоса сообщил, что в корпорации рассчитывают заключить контракт на работы по строительству второй очереди на «Восточном» к середине октября. Дмитрий Рогозин отметил, что проект по строительству второго стартового комплекса будет еще масштабнее, чем строительство первой очереди под ракету «Союз-2».

Также Рогозин отметил, что в Роскосмосе рассматривают вопрос о создании на «Восточном» ракетостроительного комплекса.

В рамках второй очереди строительства космодрома на «Восточном» будут построены два стартовых стола под ракету-носитель «Ангара». Ожидается, что строительство стартового стола для «Ангары» должно завершиться до конца 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году рамках первой очереди космодрома «Восточный» был построен стартовый стол для ракет-носителей «Союз». Первый запуск с «Восточного» состоялся в апреле 2016 года.