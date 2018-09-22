Торонто, Канада, 22 сентября, 2018, 14:03 — ИА Регнум. О подписании контракта между российским форвардом Семеном Дер-Аргчинцевым и хоккейным клубом «Торонто», сообщает 22 сентября пресс-служба клуба.

(сс) jill111 Хоккей

Российский хоккеист получил номер 76 и стал самым молодым игроком, который был выбран на драфте НХЛ 2018 года. Дер-Аргчинцев воспитанник школы «Крылья Советов», чей другой представитель Александр Романов задрафтован клубом «Монреаль».

Отметим, в прошлом сезоне Дер-Аргчинцев выступал в юниорской лиге Онтарио за клуб «Питерборо», в составе которого сыграл 68 матчей с результатом 51 очко (12 шайб и 39 результативных передач) с 18-ю минутами штрафа.