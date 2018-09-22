Сеул, 22 сентября, 2018, 14:04 — ИА Регнум. Австралийская спортсменка Айла Томлянович победила в полуфинальной схватке на теннисном турнире в Сеуле представительницу Тайваня Се Шувей, сообщает 22 сентября Sport 24.

(сс) Tatiana Айла Томлянович

Матч проходил в течение 2 часов 20 минут и закончился со счетом по сетам 6:4, 5:7, 6:4 в пользу австралийки. Томлянович сделала 1 подачу навылет, допустила 4 двойные ошибки и смогла реализовать 7 брейк-пойнтов из 18 возможных. На счету её соперницы 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 6 реализованных из 6 возможных брейк-пойнтов.

В финале австралийской спортсменке предстоит встреча с нидерландской теннисисткой Кики Бертенс.

Отметим, призовой фонд турнира в Сеуле составляет 250 тысяч долларов, соревнования продлятся до 23 сентября.