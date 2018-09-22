Атырау, Казахстан, 22 сентября, 2018, 14:01 — ИА Регнум. В Атырауской области Казахстана 12 добровольцев планируют за два месяца обучить английскому языку 500 старшеклассников из сельских школ, сообщает 22 сентября агентство «Казинформ».

(сс) BiljaST Английский язык

Обучение будет происходить в рамках проекта правящей партии Казахстана English for Jastar. В каждый район области отправились по два добровольца. Они будут учить учащихся 9−11 классов английскому языку с 20 сентября по 20 ноября.

Проект реализуется в рамках программы президента Казахстана по изучению английского языка и трехязычия в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября министр финансов Казахстана Марат Бакетаев заявил, что кадровая политика министерства строится на основе требования знания английского языка на уровне исполнителей.