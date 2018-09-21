Сочи, Краснодарский край, 21 сентября, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил своего коллегу из Белоруссии Сергея Румаса с назначением. Главы правительств встретились 21 сентября в Сочи.

Government.ru Сергей Румас и Дмитрий Медведев

«Это сложная работа, ответственная работа. Российская сторона — и правительство России, и я, естественно, готовы работать с белорусским правительством и с вами. Желаем вам успехов», — заявил Медведев.

Румас поблагодарил за теплые слова и за возможность на встрече «продолжить обсуждение вопросов, которое мы начали в ходе наших телефонных переговоров».

Сергей Румас возглавляет правительство Белоруссии с 18 августа 2018 года. До этого он работал вице-премьером, председателем республиканского Банка развития, руководил федерацией футбола страны.