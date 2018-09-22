Тегеран, 22 сентября, 2018, 13:29 — ИА Регнум. Число погибших в результате террористического акта на военном параде в Иране возросло до 24 человек. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает иранский телеканал Press TV.

Tasnimnews.com Военнослужащие Ирана на параде. Ахваз

Как ранее сообщало ИА REGNUM сегодня во время военного парада в городе Ахваз, расположенном на юго-западе Ирана, вооруженные боевики открыли стрельбу по зрителям и участникам мероприятия.

Сперва сообщалось о 10 погибших, среди которых был один журналист и 21 пострадавшем.

По последним данным, число жертв возросло до 24 человек. Число раненых возросло до 30 человек.

Министр иностранныз дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что за террористическим актом стоят США и их сателлиты на Ближнем Востоке.