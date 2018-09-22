Москва, 22 сентября, 2018, 13:03 — ИА Регнум. 22 августа 2018 г. телеканалу MTV Рoссия исполняется 20 лет. В связи с этим 27 сентября один из столпов отечественного шоу бизнеса устраивает грандиозный концерт в спорткомплексе «Олимпийский». На сцену поднимутся легендарные ведущие канала разных лет — Тутта Ларсен, Александр Анатольевич, Яна Чурикова, Лика Длугач и другие. Поздравить юбиляра придут Сплин, Noize MC, Therr Maitz, Ёлка, Feduk, SunSay, Линда, Дима Билан, Полина Гагарина, Алсу и другие популярные исполнители. Канал искренне уверен, что он вырастил целое «поколение MTV». Так что, в гости ожидаются и те, кто ностальгирует по лихой музыке 2000-х, и те, кто воспринимает только новинки. Произойдет и знаменательное событие — воссоединение на один вечер специально для праздника культовой группы «Гости из будущего».