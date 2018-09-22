Чита, 22 сентября, 2018, 13:03 — ИА Регнум. В отношении Евгения Рогалёва, бывшего генерального директора золотоносного рудника в Забайкалье, возбуждено уголовное дело, сообщает 22 сентября ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря регионального следственного управления СК РФ Егора Маркова.

Дело №

Сообщается, что уголовное дело в отношении Рогалёва возбуждено по статье 145.1 УК РФ о невыплате заработной платы и других выплат более двух месяцев. По этой статье предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет. В настоящий момент идёт расследование по делу.

Напомним, что ранее, 17 сентября, сообщалось, что шахтёры золотоносного рудника в поселении Вершино-Дарасунское Забайкальского края объявили голодовку из-за невыплаты заработной платы.

19 сентября в отношении экс-гендиректора Рогалёва было возбуждено дело об административном правнарушении по статье о нарушении трудового законодательства.

В июле рабочие шахты объявляли голодовку из-за невыплаты заработной платы с мая месяца этого года. 26 июля в дело вмешался председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил принять меры для погашения долгов по зарплате руководством рудника. Через трое суток рабочие начали получать выплаты и прекратили голодовку. Компания «Урюмкан», собственник рудника, приняла решение о приостановке работы предприятия.