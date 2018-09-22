Брюссель, 22 сентября, 2018, 12:50 — ИА Регнум. Председатель Европейского Совета Дональд Туск настаивает на том, чтобы Лондон пересмотрел свою позицию по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза (ЕС), пишет газета ABC вечером 21 сентября.

(сс) European People's Party Дональд Туск

Дональд Туск опубликовал заявление, в котором отрицает желание участников неформального саммита глав государств и правительств ЕС в Зальцбурге каким-либо образом оскорбить премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. В тоже время он настаивает, что предложение Лондона должно быть пересмотрено, чтобы прийти к соглашению, достижение которого все еще возможно.

Послание Туска отражает ранее озвученную позицию Брюсселя: ЕС уважает решение Лондона покинуть ЕС, но остается непримиримым в вопросе защиты интересов клуба.

По словам Туска, он и остальные члены Совета Европы трактуют предложение Терезы Мэй «как шаг в правильном направлении», но Мэй отвечает позицией, «представленной накануне и во время встречи в Зальцбурге, которая была на удивление жесткой и непримиримой».

Премьер-министр Великобритании покинула саммит в Зальцбурге утром 20 сентября — до того, как остальные участники собрались для обсуждения вопросов Brexit. Мэй явно выглядела раздраженной, а среди лидеров европейских стран в ключевых вопросах не было расхождений: все хотели сохранить единый рынок и солидарность с Ирландией в деликатном вопросе границы с Ольстером.

Как сообщало ИА REGNUM, по возвращении из Зальцбурга Тереза Мэй объявила, что переговоры с ЕС по Brexit зашли в тупик.

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