Дональд Туск: никто не хотел оскорбить Терезу Мэй на саммите в Зальцбурге
Брюссель, 22 сентября, 2018, 12:50 — ИА Регнум. Председатель Европейского Совета Дональд Туск настаивает на том, чтобы Лондон пересмотрел свою позицию по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза (ЕС), пишет газета ABC вечером 21 сентября.
Дональд Туск опубликовал заявление, в котором отрицает желание участников неформального саммита глав государств и правительств ЕС в Зальцбурге каким-либо образом оскорбить премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. В тоже время он настаивает, что предложение Лондона должно быть пересмотрено, чтобы прийти к соглашению, достижение которого все еще возможно.
Послание Туска отражает ранее озвученную позицию Брюсселя: ЕС уважает решение Лондона покинуть ЕС, но остается непримиримым в вопросе защиты интересов клуба.
По словам Туска, он и остальные члены Совета Европы трактуют предложение Терезы Мэй «как шаг в правильном направлении», но Мэй отвечает позицией, «представленной накануне и во время встречи в Зальцбурге, которая была на удивление жесткой и непримиримой».
Премьер-министр Великобритании покинула саммит в Зальцбурге утром 20 сентября — до того, как остальные участники собрались для обсуждения вопросов Brexit. Мэй явно выглядела раздраженной, а среди лидеров европейских стран в ключевых вопросах не было расхождений: все хотели сохранить единый рынок и солидарность с Ирландией в деликатном вопросе границы с Ольстером.
Как сообщало ИА REGNUM, по возвращении из Зальцбурга Тереза Мэй объявила, что переговоры с ЕС по Brexit зашли в тупик.
Читайте также: Дональд Туск: предложения Лондона по Brexit надо пересмотреть
А также: Тереза Мэй призывает ЕС пойти на уступки Лондону в вопросе Brexit