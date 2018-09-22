Тель-Авив, Израиль, 22 сентября, 2018, 12:48 — ИА Регнум. Специалисты из компании Check Point Software обнаружили новый вирус, поражающий устройства на базе ОС Android, сообщает исследовательский центр компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Новый вирус, получивший название Black Rose Lucy, представляет собой троянскую программу, получающую контроль над устройствами Android.

Эксперты считают, что вирус разработан группой русскоязычных хакеров для коммерческого использования. Сеть ботнет, созданная из устройств, зараженных вирусом, может использоваться для таких нелегальных действий как рассылка спама и DoS/DDoS атак на сервера.

Эксперты сообщают, что хакеры предлагают сеть для коммерческого использования за пределами России, для этого поддерживается интерфейс на турецком и английском языках.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года в Испании был задержан российский программист Петр Левашов по запросу США. Американские спецслужбы подозревали российского программиста в причастности к управлению ботнетом Kelihos.