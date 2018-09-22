Астана, 22 сентября, 2018, 12:41 — ИА Регнум. В Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области объявлен карантин после смерти мужчины с предположительным диагнозом сибирская язва, сообщает 22 сентября агентство «КазТАГ» со ссылкой на заместителя руководителя управления здравоохранения области Райфу Сафиоллинову.

push0k Бациллы сибирской язвы (Bacillus anthracis) под микроскопом

Аким (глава) Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов сформировал рабочую группу для выявления причин возникновения сибирской язвы и её ликвидации. Всего в районе насчитывается 50 тыс. голов крупного рогатого скота.

Напомним, 21 сентября в инфекционном отделении Усть-Каменогорска скончался житель села Малонарымка Катон-Карагайского района. Перед госпитализацией мужчина забил и разделал теленка. Часть мяса была распродана.

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