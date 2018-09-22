Токио, 22 сентября, 2018, 12:18 — ИА Регнум. Японская теннисистка Наоми Осако вышла в финал теннисного турнира в Токио, одержав победу над итальянской спортсменкой Камиллой Джроджи, сообщает 22 сентября Sport 24.

(сс) JC Наоми Осака

Японская теннисистка победила итальянку без каких-либо проблем: матч со счетом по сетам 6:2, 6:3 закончился в течение 1 часа и 11 минут в пользу Осака.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее 22 сентября первой участницей финала турнира в Токио стала чешская теннисистка Каролина Плишкова, ранее обыгравшая в полуфинале Донну Векич. Именно она и станет соперницей Осака по финальному матчу, который состоится в Токио 23 сентября в 6:00 мск.