Москва, 22 сентября, 2018, 11:52 — ИА Регнум. 22 сентября в Государственном Кремлёвском Дворце премьерой балета «Аленький цветочек» на музыку Владимира Купцова в постановке народного артиста России Андрея Петрова открывается VII Международный фестиваль балета. В рамках Фестиваля зрители могут увидеть лучшие спектакли театра «Кремлёвский балет» с участием звёзд мирового балета. В 2018 году в нём примут участие ведущие артисты из США, Германии, Нидерландов, Франции, Венгрии, Норвегии и России. В масштабном смотре хореографического искусства также классические постановки — «Эсмеральда», «Баядерка», «Жизель», «Лебединое озеро», «Дон Кихот».

Эдгар Дега. Три танцовщицы в репетиционном зале

Закроет программу 29 сентября балет для детей Карена Хачатуряна «Чиполлино» по знаменитой сказке Джанни Родари.