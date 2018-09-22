Купертино, США, 22 сентября, 2018, 11:49 — ИА Регнум. Компания Apple изменила правила соблюдения конфиденциальности, чтобы определить «рейтинг доверия» для каждого устройства, сообщает 18 сентября VentureBeat.

Kārlis Dambrāns Корпорация Apple

Новое соглашение позволит компании использовать данные о совершенных звонках и отправленных электронных письмах для вычисления «рейтинга доверия». Издание VentureBeat отмечает, что такое решение является неожиданным для компании Apple, которая выступает за неприкосновенность частной жизни.

Представители Apple заявили, что для составления рейтинга будут использоваться данные, хранящиеся на серверах компании, что не является нарушением приватности. Apple добавили, что этот рейтинг будет использоваться для предотвращения мошенничества в магазинах iTunes.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября Федеральная антимонопольная служба России получила жалобу на возможный сговор компаний, занимающихся продажей нового смартфона iPhone XS от компании Apple. В жалобе указывается, что в результате сговора ритейлеры установили одинаковые розничные цены на новый смартфон.