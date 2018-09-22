Нью-Дели, 22 сентября, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Казахстана Аскар Жумагалиев обсудил с министром информационных технологий и телекоммуникаций Индии Рави Шанкар Прасадом развитие информационных технологий в Индии, сообщили 21 сентября в пресс-службе правительства Казахстана.

Сотрудничество в цифровой сфере

Казахстанская делегация, прибывшая в Индию с рабочим визитом, ознакомилась с проектами по цифровизации Индии. Прасад, в свою очередь, отметил, что развитие информационных технологий в Казахстане отвечает мировым трендам.

Жумагалиев пригасил индийских коллег посетить Астана хаб, открытие которого состоится 5 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа Казахстан и Индия подписали меморандум о развертывании казахстанского миротворческого контингента в составе индийского батальона во временных силах ООН в Ливане.