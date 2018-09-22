Берлин, 22 сентября, 2018, 11:34 — ИА Регнум. Феномен, наблюдаемый в августе в восточной Германии, теперь распространился на всю страну: партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) вышла на второе место в рейтинге федерального уровня, пишет газета ABC 21 сентября.

Cherubino Агитационный плакат «Альтернативы для Германии». «ДА Европе, НЕТ долговому союзу!»

Немецкий телеканал ARD опубликовал результаты очередного опроса, проведенного институтом Infratest dimap. Правая партия АдГ стала единственной партией, которая прибавила в рейтинге по сравнению с минувшим месяцем, набрав еще 2% потенциальных голосов. Если бы выборы в бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, АдГ получила бы 18% голосов, а Социал-демократическая партия (СДПГ) опустилась на третье место с 17% и потеряла бы статус народной партии.

На первом месте остается блок партий Ангелы Меркель и Хорста Зеехофера «Христианско-демократический союз» и «Христианско-социальный союз» (ХДС/ХСС), но его позиции также упали — 28%. Это худший результат за 21 год, с начала проведения опросов Infratest dimap.

Четвертое место остается за «Зелеными» (15%), затем следуют «Левые» и Свободно-демократическая партии Германии — каждая получает по 10%.

Читайте также: Дело Маасена: СДПГ требует действий от Меркель

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время правящая коалиция Германии, куда входят ХДС/ХСС и СДПГ, переживает очередной политический кризис, поводом для которого стала фигура Ханса-Георга Маасена. Он уволен с поста главы ведомства по охране конституции (контрразведки), но останется в министерстве внутренних дел в должности статс-секретаря по требованию Зеехофера. СДПГ выступает против его работы в МВД, а некоторые члены добиваются отставки самого Зеехофера с поста министра внутренних дел.

Читайте также: «Зеленые» и АдГ сравнялись по популярности — опрос