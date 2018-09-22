Донецк, 22 сентября, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Украинские боевики за минувшие сутки 24 раза нарушили режим прекращения огня на линии фронта в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

rdesign812 «Нарушитель» (стилизация под обложку одноимённого альбома Depeche Mode)

По данным военных ДНР, украинские боевики выпустили по территории республики четыре мины калибром 82 мм. Кроме того, при обстрелах использовалось стрелковое оружие, бронетехника и гранатометы различного типа.

Стоит отметить, что накануне, 21 сентября, военные ДНР зафиксировали 17 случаев нарушения режима перемирия со стороны украинских боевиков.