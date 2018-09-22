Токио, 22 сентября, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Чешская теннисистка Каролина Плишкова одержала победу в полуфинале теннисного турнира в Токио над представительницей Хорватии Донной Векич и стала таким образом первой участницей финала этих состязаний, сообщает 22 сентября «Спорт-Экспресс».

(сс) James Boyes Каролина Плишкова

Счет по сетам составил 2:1 (6:2, 4:6, 6:3) в пользу Плишковой. Матч продолжался два часа четыре минуты. Плишкова сделала 11 подач навылет и 7 двойных ошибок, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. Её соперница сделала 6 подач навылет и три двойные ошибки при 3 из 10 реализованных брейк-пойнтов.

В финале Каролине Плишковой предстоит матч с победительницей встречи Наоми Осака из Японии и Камиллы Джорджи из Италии.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, российский теннисист Даниил Медведев уступил в четвертьфинале санкт-петербургского турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов австрийцу Доминику Тиму.