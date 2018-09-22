Астана, 22 сентября, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной президента Вьетнама Чан Дай Куанга, сообщили 22 сентября в пресс-службе главы государства.

Kremlin.ru Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев

Назарбаев направил телеграмму председателю Национального собрания социалистической республики Нгуен Тхи Ким Нгану.

«В эти тяжелые дни, разделяя невосполнимую утрату, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю Вам, семье и близким покойного глубокие соболезнования», — говорится в телеграмме.

Как сообщало ИА REGNUM, Чан Дай Куанг скончался 21 сентября в военном госпитале Ханоя. В этот же день президент России Владимир Путин направил телеграмму со слова соболезнования.