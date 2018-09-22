Мадрид, 22 сентября, 2018, 10:57 — ИА Регнум. Правительство Испании отказалось давать ответ на вопрос оппозиции о стоимости поездки премьер-министра Педро Санчеса на концерт группы The Killers на музыкальном международном фестивале в Беникассиме, пишет газета ABC 21 сентября.

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Еще 21 июля оппозиционный сенатор Карлес Мулет задал правительству два вопроса: использовал ли Педро Санчес для поездки, которая выходила за пределы рабочей повестки, самолет Falcon; во что обошлось перемещение Санчеса и его свиты, включая оплату услуг персонала, стоимость топлива, концертных билетов и т.д., и были ли эти расходы совершены за счет государственного бюджета.

Ответ правительства пришел спустя два месяца: информация о передвижениях военных самолетов и мерах по обеспечению безопасности представителей власти и пассажиров является секретной и не может быть обнародована.

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Международный музыкальный фестиваль в курортном испанском городке Беникассим проходит ежегодно в июле с середины 90-х годов и длится 4 дня. Во время поездки в Беникассим Санчес встретился с председателем правительства Валенсии Симо Пучем.