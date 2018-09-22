Астрахань, 22 сентября, 2018, 10:28 — ИА Регнум. Боевые стрельбы в акватории Каспийского моря провели корабли ударной группы Каспийской флотилии, сообщает 21 сентября пресс-служба Министерства обороны РФ.

Mil.ru Учения кораблей Каспийской флотилии

Сообщается, что корабли Каспийской флотилии в ходе учений выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням-имитаторам надводных и наземных объектов, отразили удары авиации условного противника, кроме того, были исполнены поиск и уничтожение мин в акватории.

Отражение ракетного удара надводных морских сил условного противника были выполнены ракетным кораблём «Дагестан» и малым ракетным кораблём «Углич». Затем ими же были исполнены электронные пуски «Калибров» и уничтожение носителей высоточного оружия условного противника.

Всего в учениях приняли участие 15 кораблей флотилии.

Напомним, что ранее сообщалось, что войска ЮВО в ходе тактических учений отработали навыки борьбы с крылатыми ракетами.