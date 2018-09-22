Алма-Ата, Казахстан, 22 сентября, 2018, 10:28 — ИА Регнум. В рейтинге самых безопасных городов мира Алма-Ата опередила Стамбул, Дублин, Брюссель, Париж и Рим. Индекс преступности опубликован на сайте Numbeo.

Ольга Шматова ИА Красная Весна Станция метро. Алма-Ата

Специалисты проанализировали уровень преступности в 327 городах мира. Среди городов Казахстана в рейтинг вошла только Алма-Ата. Индекс преступности в городе составляет 50,06%, индекс безопасности — 49,94%. Источники данных для расчета индекса не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство известного казахстанского фигуриста Дениса Тена 19 июля вызвало широкий общественный резонанс и недовольство работой МВД. Внимание общества привлек высокий уровень преступности в городе.

В 2017 году на 100 тыс. населения Алма-Аты пришлось 3643 преступления. Средний показатель в республике составляет 1563 преступления. За семь лет преступность в Казахстане выросла на 43%, а в Алма-Ате — на 115%.