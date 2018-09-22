Вашингтон, 22 сентября, 2018, 10:16 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что его страна намерена ещё больше усилить давление на Венесуэлу. Об этом накануне, 21 сентября, сообщает Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дядя Сэм

Помпео пояснил, что в ближайшее время власти США предпримут ряд шагов, направленных на наращивание давления на представителей венесуэльского руководства, которое, по мнению Вашингтона, действует «вопреки интересам народа Венесуэлы».

«Мы полны решимости добиться того, чтобы народ Венесуэлы мог высказывать своё мнение», — сказал государственный секретарь США.

Какие именно шаги будут предприняты для усиления давления на Венесуэлу Помпео не пояснил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время парада в Каракасе было совершено покушение. По данным венесуэльских спецслужб и правоохранителей, за организацией покушения стоят спецслужбы США.