Москва, 22 сентября, 2018, 10:09 — ИА Регнум. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова предложила употреблять в отношении белорусских партнёров слово «братья», а не «коллеги» или «друзья». Об этом Захарова заявила в интервью телеканалу «Беларусь 1» накануне, 21 сентября.

Deviantart.com Россия и Белоруссия. Так ли крепко братство?

Захарова утверждает, что российско-белорусские отношения находятся на очень высоком уровне. Эти отношения существуют «не только в теоретических подходах», но и доказываются «на практике».

«У нас очень тесный и плотный контакт с белорусскими, что уж там говорить, братьями. Давайте говорить по-настоящему, как оно есть. Слова «коллеги» или «друзья» не отражают сути вопроса», — заявила Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в Сочи состоялись переговоры президентов Российской Федерации Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

На переговорах Лукашенко выразил уверенность, что до конца года странам удастся разрешить практически все спорные вопросы, в частности по сельскому хозяйству и энергетике.

Напомним, что российско-белорусские отношения переживают далеко не лучшие времена. Очень остро стоит проблема соответствия белорусских сельскохозяйственных товаров, предназначенных к ввозу в Россию, российским стандартам. Российские надзорные органы вынуждены довольно часто приостанавливать ввоз таких товаров с того или иного белорусского предприятия.

Также определенная группа в белорусской политической элите с согласия Лукашенко занимается «нациестроительством». Разворачиваются программы по «белорусивизации» населения страны, которое в большинстве своем говорит на русском языке.

Те, кто так или иначе придерживаются пророссийской позиции в Белоруссии подвергаются репрессиям. Более 14 месяцев в Минском СИЗО провели белорусские журналисты ИА REGNUM Юрий Павловец, Сергей Шиптенко и Дмитрий Алимкин за свои политические убеждения.