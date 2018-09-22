Астана, 22 сентября, 2018, 09:26 — ИА Регнум. Специализированный межрайонный экономический суд по Карагандинской области вынес решение о взыскании с «АрселорМиттал Темиртау» штрафа в размере 1,395 млрд тенге ($3,92 млн) за сверхнормативные выбросы вредных веществ в окружающую среду, передает телеканал «Хабар 24».

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Загрязнение окружающей среды

Прокуратура и природоохранное ведомство республики провели проверки на объектах промышленной компании в Карагандинской области на основании обращения акима (мэра) Темиртау Галыма Ашимова.

В ходе проверок инспекторы выявили многочисленные нарушения природоохранного законодательства на предприятиях угольного и стального департамента компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил акимату (администрации) Карагандинской области и правительству республики принять меры по улучшению экологической обстановки в регионе.