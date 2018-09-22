Вашингтон, 22 сентября, 2018, 09:17 — ИА Регнум. Подводный флот России, оснащённый ракетами «Булава», станет непреодолимым препятствием для США, сообщает 21 сентября телеканал CNBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Подводная лодка

По данным телеканала, к 2024 году ВМФ будет оснащён новейшим сверхзвуковым оружием, при этом на вооружении у ВМФ России будет стоять восемь новейших атомных субмарин класса «Борей 2» или «Борей-А».

На борту каждой субмарины, по данным CNBS, будет находиться до 20 ракет «Булава». Каждая ракета при этом сможет нести до 10 сверхзвуковых или ядерных зарядов. Это означает, что каждая подлодка может запустить 200 сверхзвуковых или ядерных ракет.

США нечего противопоставить такой угрозе, приходит к выводу CNBS.

Напомним, что ракета «Булава» поступила на вооружение в ВМФ России в 2013 году. При стартовой массе в 36 тонн, ракета обладает радиусом действия в восемь тысяч километров.