Санкт-Петербург, 22 сентября, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Журналист и телеведущая Ксения Собчак уклонилась от прямого ответа на вопрос о том, будет ли она участвовать в качестве кандидата в выборах губернатора Санкт-Петербурга в 2019 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ксения Собчак

Выступая 21 сентября в городе на Неве, она лишь подтвердила, что готова участвовать в коалиции против действующего губернатора Георгия Полтавченко.

«Я буду готова уступать другим и сделаю всё, чтобы в Петербурге появился единый оппозиционный кандидат на выборах губернатора», — сказала Собчак, слова которой приводит «Мойка78».

Пока о своем желании участвовать в будущих выборах заявили сам Полтавченко и депутат заксобрания Петербурга Борис Вишневский («Яблоко»).

Очередные выборы губернатора должны пройти 8 сентября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на президентских выборах в марте 2018 года 1 млн 238 тыс. 31 избиратель отдал свой голос Ксении Собчак. Ее результат — 1,68% и четвертое место.