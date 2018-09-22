Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2018, 08:49 — ИА Регнум. Спецпрокурор по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы в США заинтересовался денежными переводами руководителей российского холдинга Crocus Group, сообщает 21 сентября BuzzFeed.

Цитата из х/ф «Броненосец Потёмкин». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1925. СССР Под лупой

Американское СМИ сообщило, что интерес спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое вмешательство в президентские выборы, вызвали денежные переводы между руководителем российской компании Crocus Group Аразом Агаларовым и вице-президентом этой компании Ираклием Кавеладзе.

BuzzFeed сообщило, что в июне 2016 года Агаларов перевел Кавеладзе $3,3 млн. Перевод осуществлялся через банки Citibank, JPMorgan Chase и Morgan Stanley, которые посчитали транзакции подозрительными и сообщили об этом соответствующим ведомствам США.

Напомним, одним из эпизодов, который рассматривается американскими спецслужбами в деле о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы, стала встреча сына Дональда Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне 2016 года. В организации этой встречи участвовал сын руководителя Crocus Group Эмин Агаларов.

Противники Дональда Трампа утверждают, что на этой встрече российский адвокат должен был преедать в предвыборный штаб Трампа компромат на Хиллари Клинтон, конкурирующей с Трампом за президентское кресло. Сам Дональд Трамп заявлял, что встреча была совершенно законной.