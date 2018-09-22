Абакан, 22 сентября, 2018, 08:42 — ИА Регнум. Второй тур выборов главы Хакасии состоится 7 октября. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, такое решение приняла избирательная комиссия республики на заседании 22 сентября.

R-19.ru Выборы в Хакасии

Во втором туре примут участие кандидат от КПРФ Валентин Коновалов и кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин.

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«В соответствии с тем, что Андрей Филягин, который по результатам первого тура набрал третье количество голосов, подал заявление о согласии участвовать в повторном голосовании, повторное голосование назначено на 7 октября», — сказали ИА REGNUM в избиркоме.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, первый тур выборов главы Хакасии состоялся 9 сентября 2018 года, в единый день голосования. Действующий глава Хакасии, единоросс Виктор Зимин (32,42%) проиграл кандидату от КПРФ Валентину Коновалову (44,81%). Они должны были побороться за губернаторское кресло во втором туре выборов 23 сентября. Однако 21 сентября стало известно, что Зимин с выборов снялся.

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Андрей Филягин занял в первом туре третье место с результатом 11,23%.