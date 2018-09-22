Вашингтон, 22 сентября, 2018, 08:39 — ИА Регнум. Создание Россией и Турцией демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе является конструктивным шагом, заявила 22 сентября бывший аналитик Пентагона подполковник ВВС США Карен Квятовски, сообщает RT.

ИА REGNUM Россия и Турция

По мнению Квятовски, российско-турецкая инициатива по Идлибу, несмотря на свой небольшой масштаб, является их совместным конструктивным шагом для того «чтобы удержать Соединённые Штаты от безответственных действий в этом районе».

Также аналитик назвала союз России и Турции по урегулированию в Сирии — взятой на себя ролью «взрослого», а действия США в Сирии — ролью «злого ребенка» в сирийском процессе. Кроме этого Квятовски подчеркнула, что название защищенного анклава демилитаризованной зоной позволит предотвратить искажение данной инициативы и возможность выдать её за агрессию.

Отметим, ранее 21 сентября российские и турецкие военные на встрече в Анкаре определили границы демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе.