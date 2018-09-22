Абакан, 22 сентября, 2018, 08:29 — ИА Регнум. Решение главы Хакасии Виктора Зимина сняться с губернаторских выборов стало неожиданным. Уточнялось, что такое решение Зимин принял «по состоянию здоровья». Однако в федеральных и региональных массмедиа озвучиваются иные причины.

Kremlin.ru Владимир Путин и Виктор Зимин

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«Реальной причиной снятия действующего губернатора с выборов стала невозможность выиграть второй тур», — сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники. По их словам, действующий глава Хакасии отказался от участия в выборах «по рекомендации Кремля».

Источник подчёркивает, что позиции Зимина были шаткими, поэтому ему поступил звонок из администрации президента:

«Позиции Зимина были шаткие, и у него был бы соблазн использовать (во время подсчета голосов) административный ресурс. Из Москвы ему настоятельно порекомендовали сняться, чтобы не было соблазна действовать как в Приморье. Зимин совет воспринял».

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 9 сентября в Хакасии состоялись выборы главы республики. Действующий губернатор, единоросс Виктор Зимин, получивший 32,42% голосов, проиграл кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, которого поддержали 44,81% избирателей.

И так как оба кандидата не набрали 50 процентов плюс один голос, в регионе 23 сентября должен был состояться второй тур выборов. Однако 21 сентября стало известно, что Зимин решил сняться с выборов.

Теперь второй тур должен пройти в ближайшие две недели. В нём могут принять участие коммунист Валентин Коновалов и кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, занявший третье место с результатом 11,23%.