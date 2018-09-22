Дамаск, 22 сентября, 2018, 08:17 — ИА Регнум. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон посетили детский дом в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает РИА Новости.

(сс) MaximilianV Сирийский ребенок

Во время посещения детского дома, российские военные подарили его воспитанникам игрушки, угостили их медом из России, а также провели урок русского языка.

Девочки, воспитывающиеся в этом детском доме получили в подарок куклы, а мальчики — конструкторы. Детей угощали медом, привезённым из Тулы.

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Чагрин во время посещения детского дома подчеркнул, что для российских военных крайне важно участвовать в восстановлении мирной жизни в Сирии.

«Это одна из приоритетных задач для российских военнослужащих. Важно видеть радостные глаза детей и счастливые улыбки», — сказал полковник Чагрин.

Всего в данном детском доме на попечении находятся 45 детей, оставшихся без родителей. Многие потеряли свои семьи во время войны.