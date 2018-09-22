Москва, 22 сентября, 2018, 08:20 — ИА Регнум. С дебютом в составе футбольного клуба «Монако» поздравила российского полузащитника Александра Головина сборная команда России по футболу, разместив 22 сентября соответствующее сообщение в своем официальном Instagram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Головин

«Поздравляем полузащитника сборной России Александра Головина с дебютом в составе «Монако». Саша, рады видеть тебя снова в игре», — говорится в сообщении сборной России

Накануне в матче между клубами «Монако» и «Ним», завершившимся с ничейным результатом 1:1, Александр Головин был на 72-ой минуте выпущен на поле, заменив Софьяна Диопа.

Отметим, российский футболист перешел из ЦСКА в «Монако» в июле текущего года, однако из-за полученной в августе травмы лодыжки не вышел на поле ни в одной игре до вчерашнего матча. Александр Головин является чемпионом России 2016 года в составе ЦСКА, также выступал за сборную России на ЧМ-2018 в Москве.